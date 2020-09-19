Kırmızı Oda Meliha'sı Evrim Alasya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor

Son dönemin en çok merak edilen isimlerinden birisi Evrim Alasya.

TV 8'de yayınlanmaya başlayan 'Kırmızı Oda' dizisinde canlandırdığı Meliha karakteri ile tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğan ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

41 yaşındaki ünlü isim fit vücudu ve neşeli paylaşımları ile hayranlarının beğenisini alıyor.

EVRİM ALASYA KİMDİR?

Evrim Alasya, 2 Ağustos 1979 tarihinde doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur.

Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalamıştır.

EVRİM ALASYA'NIN ROL ALDIĞI OYUNLAR

Lokomapüf

Androcles ve Aslan

Mutluluk Dağıtan Eskici

Mavi Pullu Balık

Yel Değirmeni

Fırtına

Ben Bir Kurbağayım

Küçük Kız ve Yıldız

Ayrılık

Deli Dumrul

Atinalı Timon

7 Şekspir Müzikali

Don Juan'ın Gecesi

İki Bekar

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2015 – Güneşin Kızları (Güneş) (TV Dizisi)

2014 – Benim Adım Gültepe (Suna) (TV Dizisi)

2013 – Vicdan (TV Dizisi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl 2. Sezon (TV Dizisi)

2010 – Gönülçelen (Balçiçek) (TV Dizisi)

2008 – Muro – Nalet Olsun İçimdeki İnsana (Fidan) (Sinema Filmi)

2008 – Gece Sesleri (Neslihan) (TV Dizisi)

2008 – Başka Semtin Çocukları (Evrim) (Sinema Filmi)

2005 – Ihlamurlar Altında (Sema) (TV Dizisi)

2003 – 2005 – Bir İstanbul Masalı (TV Dizisi)

