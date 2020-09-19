Kırmızı Oda Meliha'sı Evrim Alasya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor

Son dönemin en çok merak edilen isimlerinden birisi Evrim Alasya.
TV 8'de yayınlanmaya başlayan 'Kırmızı Oda' dizisinde canlandırdığı Meliha karakteri ile tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğan ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
41 yaşındaki ünlü isim fit vücudu ve neşeli paylaşımları ile hayranlarının beğenisini alıyor.
Evrim Alasya, 2 Ağustos 1979 tarihinde doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur.
Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalamıştır.
Lokomapüf
Androcles ve Aslan
Mutluluk Dağıtan Eskici
Mavi Pullu Balık
Yel Değirmeni
Fırtına
Ben Bir Kurbağayım
Küçük Kız ve Yıldız
Ayrılık
Deli Dumrul
Atinalı Timon
7 Şekspir Müzikali
Don Juan'ın Gecesi
İki Bekar
2015 – Güneşin Kızları (Güneş) (TV Dizisi)
2014 – Benim Adım Gültepe (Suna) (TV Dizisi)
2013 – Vicdan (TV Dizisi)
2011 – Muhteşem Yüzyıl 2. Sezon (TV Dizisi)
2010 – Gönülçelen (Balçiçek) (TV Dizisi)
2008 – Muro – Nalet Olsun İçimdeki İnsana (Fidan) (Sinema Filmi)
2008 – Gece Sesleri (Neslihan) (TV Dizisi)
2008 – Başka Semtin Çocukları (Evrim) (Sinema Filmi)
2005 – Ihlamurlar Altında (Sema) (TV Dizisi)
2003 – 2005 – Bir İstanbul Masalı (TV Dizisi)
Okuyucu Yorumları 2 yorum