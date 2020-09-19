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Kırmızı Oda Meliha'sı Evrim Alasya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 14:23 | Son Güncelleme

TV8 ekranında yayınlanmaya başlayan herkes tarafından büyük beğeni ile karşılanan Kırmızı Oda dizisinde Meliha karakterine hayat veren Evrim Alasya son dönemde en çok merak edilen isimler arasında. Güzel isim yetenekli oyunculuğu dışında sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Son dönemin en çok merak edilen isimlerinden birisi Evrim Alasya.

TV 8'de yayınlanmaya başlayan 'Kırmızı Oda' dizisinde canlandırdığı Meliha karakteri ile tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğan ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

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41 yaşındaki ünlü isim fit vücudu ve neşeli paylaşımları ile hayranlarının beğenisini alıyor.

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EVRİM ALASYA KİMDİR?

Evrim Alasya, 2 Ağustos 1979 tarihinde doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur.

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Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalamıştır.

EVRİM ALASYA'NIN ROL ALDIĞI OYUNLAR

Lokomapüf
Androcles ve Aslan
Mutluluk Dağıtan Eskici
Mavi Pullu Balık
Yel Değirmeni
Fırtına
Ben Bir Kurbağayım
Küçük Kız ve Yıldız
Ayrılık
Deli Dumrul
Atinalı Timon
7 Şekspir Müzikali
Don Juan'ın Gecesi
İki Bekar

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2015 – Güneşin Kızları (Güneş) (TV Dizisi)
2014 – Benim Adım Gültepe (Suna) (TV Dizisi)
2013 – Vicdan (TV Dizisi)
2011 – Muhteşem Yüzyıl 2. Sezon (TV Dizisi)
2010 – Gönülçelen (Balçiçek) (TV Dizisi)
2008 – Muro – Nalet Olsun İçimdeki İnsana (Fidan) (Sinema Filmi)
2008 – Gece Sesleri (Neslihan) (TV Dizisi)
2008 – Başka Semtin Çocukları (Evrim) (Sinema Filmi)
2005 – Ihlamurlar Altında (Sema) (TV Dizisi)
2003 – 2005 – Bir İstanbul Masalı (TV Dizisi)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
rolüyle hepimizin içini kararttı depresyona soktu ama kendisi ohh güllük gülistanlık çok mutluymuş meğer
Bu dizi insanlarin duygulariyla,psikolojisiyle oynuyor !
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