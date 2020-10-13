Kırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen'in sevgilisi en az kendisi kadar ünlü

TV8'in yeni dizi Kırmızı Oda seyircinin büyük ilgisini çekti. Yayınlandığı günler reytinglerde birinci olan dizide, dikkat çeken karakterlerden biri de Melisa Sözen'in canlandırdığı Alya karakteri.



'Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü' dahil pek çok ödüle sahip olan Melisa Sözen, son yıllarda kariyerindeki başarısı kadar özel hayatında da mutlu günler geçiriyor.

Başarılı oyuncu 2014 yılından bu yana Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin ile mutlu bir birliktelik içinde.