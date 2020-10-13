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Kırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen'in sevgilisi en az kendisi kadar ünlü

13.10.2020 15:43 | Son Güncelleme:
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Kırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen'in sevgilisi en az kendisi kadar ünlü

Son günlerde Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı 'Alya' karakteri ile dikkatleri üzerine çeken ödüllü oyuncu Melisa Sözen'in sevgilisi de en az kendisi kadar ünlü. Başarılı oyuncu, 2008 yılında ülkemizi Eurovision'da da temsil eden başarılı rock müzik grubu Mor ve Ötesi'nin solisti Harun Tekin ile birlikte.

TV8'in yeni dizi Kırmızı Oda seyircinin büyük ilgisini çekti. Yayınlandığı günler reytinglerde birinci olan dizide, dikkat çeken karakterlerden biri de Melisa Sözen'in canlandırdığı Alya karakteri.

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'Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü' dahil pek çok ödüle sahip olan Melisa Sözen, son yıllarda kariyerindeki başarısı kadar özel hayatında da mutlu günler geçiriyor.

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Başarılı oyuncu 2014 yılından bu yana Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin ile mutlu bir birliktelik içinde.

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