Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya'dan 'Yollar Seni Gide Gide' performansı!

Youtube'da hazırlanan Deniz Toprak, Erkan Petekkaya, Fettah Can, Merve Büyükçınar, Naide Babaşlı, Serdar Ortaç gibi birçok ünlü ismin konuk olduğu ve şarkılar söylediği "Sinan Akçıl ve Dostları Akustik" programının çekimleri tamamlandı.

Projenin ilk yayınlanacak bölümün de Erkan Petekkaya rol aldığı 'Kırmızı Oda' dizisinde hayat verdiği Sadi karakteri olarak seslendirdiği ve büyük ses getiren "Yollar Seni Gide Gide" şarkısının akustik versiyonunu seslendirdi.

Sinan Akçıl'ın dostlarını ağırladığı şarkılarla onlara eşlik ettiği ve her hafta YouTube'da yayınlanacak olan Sinan Akçıl ve Dostları Akustik'in ilk bölümünün Erkan Petekkaya "Yollar Seni Gide Gide'nin teaserı yayına girdiği an itibariyle YouTube videolarda listelere girdi.



