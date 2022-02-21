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Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya'dan 'Yollar Seni Gide Gide' performansı!

21.02.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Besteci, müzisyen, söz yazarı ve şarkıcı Sinan Akçıl'ın YouTube için hazırladığı yeni projesi “Sinan Akçil ve Dostları Akustik” büyük ses getirdi. Erkan Petekkaya'nın Kırmızı Oda dizisinde seslendirdiği Yollar Seni Gide Gide türküsünü programda söylediği anlar beğeni topladı.

Youtube'da hazırlanan Deniz Toprak, Erkan Petekkaya, Fettah Can, Merve Büyükçınar, Naide Babaşlı, Serdar Ortaç gibi birçok ünlü ismin konuk olduğu ve şarkılar söylediği "Sinan Akçıl ve Dostları Akustik" programının çekimleri tamamlandı.

Projenin ilk yayınlanacak bölümün de Erkan Petekkaya rol aldığı 'Kırmızı Oda' dizisinde hayat verdiği Sadi karakteri olarak seslendirdiği ve büyük ses getiren "Yollar Seni Gide Gide" şarkısının akustik versiyonunu seslendirdi.

Sinan Akçıl'ın dostlarını ağırladığı şarkılarla onlara eşlik ettiği ve her hafta YouTube'da yayınlanacak olan Sinan Akçıl ve Dostları Akustik'in ilk bölümünün Erkan Petekkaya "Yollar Seni Gide Gide'nin teaserı yayına girdiği an itibariyle YouTube videolarda listelere girdi.


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Anahtar Kelimeler:
Erkan Petekkaya Sinan Akçıl
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