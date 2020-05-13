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Kırsal Kalkınmada Adıyaman’a 27 Milyonluk büyük destek

ADIYAMAN HABERLERİ  | 13.05.2020 16:58 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Programı’na Adıyaman’da tarım sektörü ile iştigal eden yatırımcıların hazırladığı 33 adet proje uygun görülerek toplam 27 Milyon 474 Bin TL’lik destek almaya hak kazandı.Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğe müracaat eden yatırımcıların projelerinin sonuçlandığını açıkladı.13.

Kırsal Kalkınmada Adıyaman’a 27 Milyonluk büyük destek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Programı’na Adıyaman’da tarım sektörü ile iştigal eden yatırımcıların hazırladığı 33 adet proje uygun görülerek toplam 27 Milyon 474 Bin TL’lik destek almaya hak kazandı.
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğe müracaat eden yatırımcıların projelerinin sonuçlandığını açıkladı.
13. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Programı kapsamında Adıyaman’da başvurusu yapılan 73 projeden 33 adet ekonomik yatırım projesinin, Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun görüldüğünü belirten Vali Aykut Pekmez, “Kabul edilen 33 projenin maliyeti yaklaşık 55 Milyon TL olup, bu projelerin hibe tutarı 27 Milyon 474 Bin TL’dir. Bu program çerçevesinde, proje sahiplerinin 16 Haziran 2020 tarihine kadar hibe sözleşmesi öncesi gerekli yasal belgelerini tamamlayarak Tarım İl Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.
Yapılacak hibe sözleşmesi sonrası proje sahipleri yatırımlarına başlayabilecektir. Tarım kenti olan Adıyaman’da kırsaldaki kalkınma büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle uygun görülerek destek hak almaya kazanan bu projeler, kırsal alanda alternatif gelir kaynakları oluşturarak, ilimizin tarım potansiyelini harekete geçirecek ve insanlarımızın refah seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunacaktır. Projelerin ilimiz çiftçisine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

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