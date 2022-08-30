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Kırsalda yaşayan 80 bin öğrenci TEKNOFEST KARADENİZ alanına ulaştırılacak

30.08.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırsalda yaşayan 80 bin öğrenci TEKNOFEST KARADENİZ alanına ulaştırılacak

Samsun Valiliği, kırsal mahallelerde yaşayan 80 bin öğrenciyi TEKNOFEST KARADENİZ'in yapıldığı alana ulaştıracak.

Vali Zülkif Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun'da milli teknoloji hamlesinin en güzel yansıması TEKNOFEST'in heyecanını yaşamanın ayrı bir gurur vesilesi olduğunu belirtti.

TEKNOFEST KARADENİZ nedeniyle kente ilginin aylar öncesinde başladığına işaret eden Dağlı, şöyle devam etti:

"Gerek TEKNOFEST coşkusunu yaşamak gerekse tarihi, doğal ve kültürel güzellikleriyle Samsun'u keşfetmek isteyen misafirlerimizin ilgisinden oldukça memnunuz. Öğrencilerimiz, aileleri ve dışarıdan gelen tüm misafirlerimiz festival coşkusunu en konforlu şekilde yaşamaya başladı. Bugüne kadar aldığımız olumlu geri dönüşler şehrimizin bu tür organizasyonlar için ne kadar uygun olduğunu ortaya koyuyor.

Festivalin ilimizde yapılıyor olmasının getirdiği sahiplenme duygu ve düşüncesinin de etkisiyle Samsun'da öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz TEKNOFEST KARADENİZ'e 35 bin proje gibi rekor bir sayı ile katılım gösterdi. Bununla birlikte, kırsal mahallelerimizden 80 bin öğrencimizi 6 günlük festival süresince festival alanına ulaştırarak, bu heyecana ortak olmalarını sağlayacağız."

Bu önemli festivalin coşkusu ve gururunu her yönüyle yaşadıklarını aktaran Dağlı, dijital dünyada teknoloji ve bilimin ışığında genç mucitlere destek olmaktan ve milli teknoloji hamlesine ev sahipliği yapmaktan dolayı kıvanç duyduklarını kaydetti.

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