Kırsaldaki depremzedelere mobil sağlık hizmeti

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin ardından Türk Kızılay, il, ilçe ve köylerdeki depremzedelere hizmet götürmeyi sürdürüyor.

Ekipler, yaptıkları ziyaretlerde tespit ettiği ihtiyaçları sonraki günlerde hizmet planına dahil ederek, depremzedelere ulaştırıyor.

Kırsal mahalleleri tek tek dolaşarak afetzedelerin yaralarını saran Türk Kızılay mobil sağlık ekipleri, muayene, ilaç, pansuman, röntgen, evde sağlık hizmeti, psikososyal destek gibi hizmetler veriyor.

Türk Kızılay, Kahramanmaraş'ta deprem bölgesindeki köylerde 12 mobil ekibiyle bugüne kadar yaklaşık 32 bin kişiye sağlık hizmeti götürdü.

"BİZE İHTİYACI OLAN HERKESE YETİŞMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Türk Kızılay mobil sağlık ekibinden Dr. Muhammed Majit Nadhim, acil tıp teknisyeni Batuhan Ceylan ve radyoloji teknikeri Melike Yağmur, Kahramanmaraş'ın köylerini gezerek vatandaşlara sağlık hizmeti ulaştırıyor.

Gönüllü sağlıkçı Melike Yağmur, AA muhabirine, Türk Kızılayın mobil sağlık aracıyla kırsal bölgelere sağlık hizmeti götürdüklerini söyledi.

Kırsal bölgelere birinci basamak sağlık hizmeti ulaştırdıklarını belirten Yağmur, "Bize verilen ilaçları, doktorumuzun uygun gördüğü hastalara iletiyoruz. Erişimi zor olan köylere gidiyoruz ve tespitler yapıyoruz. Deprem nedeniyle birçok aile sağlığı merkezi ve sağlık ocağı yıkılmış. Çocukların aşıları ve kronik hastaların takibini yapıyoruz. Bunları da İl Sağlık Müdürlüğüne iletiyoruz. Bize ihtiyacı olan herkese yetişmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pazarcık ilçesinin kırsal Evri Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Kanışirin ise Türk Kızılay ekiplerinin depremin ilk gününden bu yana yanlarında olduğunu, ihtiyaçları giderdiğini söyledi.

Mahalle sakinlerinden Selver Uzungün de doktorun ve hemşirenin hastaların ayağına geldiğini belirterek, bölgede görev yapan tüm ekiplere teşekkür etti.

Mahmut Delibalta da Türk Kızılay mobil sağlık ekiplerinin kendilerini ziyaret ettiğini, taleplerini karşıladıklarını kaydetti.

