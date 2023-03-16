YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kırsaldaki depremzedelere mobil sağlık hizmeti

Kırsaldaki depremzedelere mobil sağlık hizmeti

16.03.2023 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Kızılay mobil sağlık ekipleri, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kırsal bölgelere sağlık hizmeti ulaştırıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin ardından Türk Kızılay, il, ilçe ve köylerdeki depremzedelere hizmet götürmeyi sürdürüyor.

Ekipler, yaptıkları ziyaretlerde tespit ettiği ihtiyaçları sonraki günlerde hizmet planına dahil ederek, depremzedelere ulaştırıyor.

Kırsal mahalleleri tek tek dolaşarak afetzedelerin yaralarını saran Türk Kızılay mobil sağlık ekipleri, muayene, ilaç, pansuman, röntgen, evde sağlık hizmeti, psikososyal destek gibi hizmetler veriyor.

Türk Kızılay, Kahramanmaraş'ta deprem bölgesindeki köylerde 12 mobil ekibiyle bugüne kadar yaklaşık 32 bin kişiye sağlık hizmeti götürdü.

"BİZE İHTİYACI OLAN HERKESE YETİŞMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Türk Kızılay mobil sağlık ekibinden Dr. Muhammed Majit Nadhim, acil tıp teknisyeni Batuhan Ceylan ve radyoloji teknikeri Melike Yağmur, Kahramanmaraş'ın köylerini gezerek vatandaşlara sağlık hizmeti ulaştırıyor.

Gönüllü sağlıkçı Melike Yağmur, AA muhabirine, Türk Kızılayın mobil sağlık aracıyla kırsal bölgelere sağlık hizmeti götürdüklerini söyledi.

Kırsal bölgelere birinci basamak sağlık hizmeti ulaştırdıklarını belirten Yağmur, "Bize verilen ilaçları, doktorumuzun uygun gördüğü hastalara iletiyoruz. Erişimi zor olan köylere gidiyoruz ve tespitler yapıyoruz. Deprem nedeniyle birçok aile sağlığı merkezi ve sağlık ocağı yıkılmış. Çocukların aşıları ve kronik hastaların takibini yapıyoruz. Bunları da İl Sağlık Müdürlüğüne iletiyoruz. Bize ihtiyacı olan herkese yetişmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pazarcık ilçesinin kırsal Evri Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Kanışirin ise Türk Kızılay ekiplerinin depremin ilk gününden bu yana yanlarında olduğunu, ihtiyaçları giderdiğini söyledi.

Mahalle sakinlerinden Selver Uzungün de doktorun ve hemşirenin hastaların ayağına geldiğini belirterek, bölgede görev yapan tüm ekiplere teşekkür etti.

Mahmut Delibalta da Türk Kızılay mobil sağlık ekiplerinin kendilerini ziyaret ettiğini, taleplerini karşıladıklarını kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarihi konak depremde hasar almadıTarihi konak depremde hasar almadı
Kütahya İl Müdürlüğü görevinden istifa edip Uşak AK Parti’den aday adayı olduKütahya İl Müdürlüğü görevinden istifa edip Uşak AK Parti’den aday adayı oldu
Afyonkarahisar’da mart ayında kar sürpriziAfyonkarahisar’da mart ayında kar sürprizi
Anahtar Kelimeler:
Türk Kızılay

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 16 Mart Perşembe

İmsak
05:16
Sabah
06:36
Öğle
12:46
İkindi
16:08
Akşam
18:46
Yatsı
20:01
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.