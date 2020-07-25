Kırşehir 33. Ahilik Haftasına hazırlanıyor

Bu yıl 14-20 Eylül tarihleri arasında kutlanacak 33. Ahilik Haftası programı hazırlıkları Vali İbrahim Akın başkanlığında yapılan toplantı ile başladı.

Valilikte yapılan toplantıya; Vali Akın’ın yanı sıra Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan Vali İbrahim Akın, Ahi şehri Kırşehir’e yakışır bir şekilde hazırlanan Ahilik Haftası programının en iyi şekilde gerçekleşmesi için paydaş kurumlarca tüm çalışmaların tamamlandığını söyledi. Ahilik Haftası’nın Kırşehir’e ve ahiliğe yakışır şekilde kutlanmasına gayret gösterdiklerini belirten Vali Akın; “14-20 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan 33. Ahilik Haftası etkinliklerini gözden geçirerek son değerlendirmelerimizi yaptık. Ahi Evran-ı Veli’nin memleketi Kırşehir’de, ahilik kültürünü yaşamak, yaşatmak ve tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen Ahilik Haftası’nın en iyi şekilde kutlanması için fikir alış-verişinde bulunuyoruz"dedi.

