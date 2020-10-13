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Kırşehir Belediyesi, alt ve üst yapı çalışmaları sürdürülüyor

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 13.10.2020 13:17 | Son Güncelleme

Kırşehir Belediyesi tarafından 14 Mahallede başlatılan alt ve üst yapı çalışmaları sürdürülüyor.Şehrin sorunlarını bölge halkından da gelen taleplerle değerlendiren belediye görevlileri, yapılan üst yapı çalışmaları ile de kentin daha modern bir görünüme kavuşturmayı hedefliyor.Kırşehir Belediyesi tarafından devam eden çalışmalar hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, ’’Müdürlüklerimize bağlı ekiplerimiz şehrimizin alt yapı problemlerine çözüm üretmek ve kentimizi modern bir üst yapıya kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor"dedi.’Şehrin birçok mahallesinde yağmurlama drenaj hattı çalışmaları sıralı bir şekilde devam etmekte’ diyen Belediye Başkanı Ekicioğlu, "Yenice Mahallemiz, Hacı Bektaş Bulvarı, Uğur Mumcu Basın Anıtı civarında biten alt yapı çalışmasının ve asfalt kazıma işinin ardından devam eden orta refluj ve peyzaj çalışması ile birlikte bölge asfalt serimine hazır hale getiriliyor"diye konuştu.Merhum bozlak sanatçısı Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş’ın Bağbaşı Mahallesinde bulunan evlerinde de peyzaj çalışmaları yapıldığını aktaran Belediye Başkanı Ekicioğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü;"Asfalt serimi ile birlikte yıllarca atıl durumda bırakılan Hacı Bektaş Bulvarı gayet modern bir görünüme kavuşacak.

Kırşehir Belediyesi tarafından 14 Mahallede başlatılan alt ve üst yapı çalışmaları sürdürülüyor.
Şehrin sorunlarını bölge halkından da gelen taleplerle değerlendiren belediye görevlileri, yapılan üst yapı çalışmaları ile de kentin daha modern bir görünüme kavuşturmayı hedefliyor.
Kırşehir Belediyesi tarafından devam eden çalışmalar hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, ’’Müdürlüklerimize bağlı ekiplerimiz şehrimizin alt yapı problemlerine çözüm üretmek ve kentimizi modern bir üst yapıya kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor"dedi.
’Şehrin birçok mahallesinde yağmurlama drenaj hattı çalışmaları sıralı bir şekilde devam etmekte’ diyen Belediye Başkanı Ekicioğlu, "Yenice Mahallemiz, Hacı Bektaş Bulvarı, Uğur Mumcu Basın Anıtı civarında biten alt yapı çalışmasının ve asfalt kazıma işinin ardından devam eden orta refluj ve peyzaj çalışması ile birlikte bölge asfalt serimine hazır hale getiriliyor"diye konuştu.
Merhum bozlak sanatçısı Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş’ın Bağbaşı Mahallesinde bulunan evlerinde de peyzaj çalışmaları yapıldığını aktaran Belediye Başkanı Ekicioğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü;
"Asfalt serimi ile birlikte yıllarca atıl durumda bırakılan Hacı Bektaş Bulvarı gayet modern bir görünüme kavuşacak. Kındam Mahallemiz’in ara sokaklarında asfaltlama çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca ekiplerimiz, Bağbaşı Mahallemiz’deki büyük ustamız Muharrem Ertaş’ın evinin bahçesi ve evinin çevresinde peyzaj çalışmalarına devam ediyor. Şehrimizin parklarında ve yeşil alanlarında özellikle sonbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte sonbahar temizliği çalışmaları da sürdürülmekte. Korona virüs ile mücadele kapsamında ekiplerimiz dezenfekte, ilaçlama, temizlik çalışmalarına devam ederken hemşehrilerimize ücretsiz dağıtımını gerçekleştirdiğimiz maskelerin üretimine de hız kesmeden devam ediyoruz.’

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