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Kırşehir Memleket Gazetesi Kurucusu İlyas Sürmeli vefat etti

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 28.08.2020 10:43 | Son Güncelleme

Kırşehir Memleket Gazetesi Kurucusu emekli öğretmen İlyas Sürmeli vefat etti.Uzun süredir evinde tedavi gören Sürmeli Kırşehir’de, Türk Ocakları Şubesinin de ilk kurucu üyeleri arasında yer alıyor.

Kırşehir Memleket Gazetesi Kurucusu İlyas Sürmeli vefat etti

Kırşehir Memleket Gazetesi Kurucusu emekli öğretmen İlyas Sürmeli vefat etti.
Uzun süredir evinde tedavi gören Sürmeli Kırşehir’de, Türk Ocakları Şubesinin de ilk kurucu üyeleri arasında yer alıyor. Uzun yıllar öğretmenlik yapan Sürmeli, Kırşehir’de vilayet matbaası üzerinden Cevat Hakkı Tarım’ın, başlattığı Cumhuriyetin ilk dönem gazetecilik faaliyetlerini devam ettiren bir kuşak içerisinde yer alan köy enstitüsü kökenli eğitimci bir yazar olarak uzun yıllar hizmet verdi. Gazetecilik mesleğini babalarından alan çocukları Murat, Ramazan, Kurtuluş, Hürol Sürmeli devam ettiriyor.

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