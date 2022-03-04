Kırşehir merkezli 18 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir merkezli 18 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen operasyon kapsamında 18 ilde yakalanan ve sorgularının ardından Kırşehir Adliyesine sevk edilen 43 kişinin savcılık ve nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 18'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Tutuklanmaları talebiyle hakimliğe çıkarılan şüphelilerden örgüt yöneticisi konumundaki A.E.Ş, B.E, S.A. ve E.A. tutuklandı, 21 kişi ise adli kontrol kararıyla salıverildi.

Kırşehir merkezli 18 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Kırşehir ve farklı illerde şubeleri bulunan güzellik merkezlerinde çalışan kızları stajyer öğrenci gibi göstererek öğrencilere katkı bahanesiyle vatandaşlara sözleşme imzalattırdıkları, sonrasında icra takibi başlattıkları iddiasıyla 43 kişi gözaltına alınmıştı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz