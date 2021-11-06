YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Kırşehir ve Sivas'ta şehit aileleri İYİ Partili Türkkan'ı kınadı

Kırşehir ve Sivas'ta şehit aileleri İYİ Partili Türkkan'ı kınadı

06.11.2021 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir ve Sivas'ta şehit aileleri İYİ Partili Türkkan'ı kınadı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir ve Sivas'ta şehit aileleri dernekleri, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şube Başkanı Bahattin Kaya, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerin aziz hatıralarına ve yakınlarına saygısızlık edenleri yüce milletin asla unutmayacağını söyledi.

Şehit aileleri ve gaziler olarak terör sevici, eli kanlı bebek katillerini destekleyen siyasi parti ile temasa geçip iş tutan kim olursa karşılarında duracaklarını vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"5 Kasım günü, PKK terör örgütü tarafından 1997 yılında şehit edilen İsa Gürmen'in kardeşinin Bingöl'de verdiği tepki neticesinde, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit kardeşine karşı yaptığı küfrü tüm şehit aileleri ve gazilerimize yapılmış gibi addediyor, esef, şiddet ve nefretle kınıyoruz. Lütfü Türkkan'ın derhal milletvekilliğinden istifa etmesini istiyoruz."

- Sivas

Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci de dernek binasında yaptığı açıklamada, insanlık onuruna yakışmayacak şekilde küfür eden Türkkan'ın bu davranışını reddettiklerini belirtti.

Deveci, "Hiç kimse şunu unutmasın ki şehit aileleri tüm siyasi partilerin üzerinde olup, şehitlerimizin bizlere emanetidir. Siz bir siyasi partinin temsilcisisiniz. Eleştirilebilirsiniz, o acıyla insanlar size tepki gösterebilir ama bunların hiçbiri sizin şehit yakınına arkadan koşarak sarılıp sakinleştiriyormuş gibi gösterip küfretmenizi gerektirmez." diye konuştu.

Vatan ve bayrak uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerin emanetlerine kimsenin hakaret edemeyeceğini dile getiren Deveci, şunları ifade etti:

"Şehit ailemize küfreden, hakaret eden ve hatta darbeden kişi ve kişiler hakkında yüce Türk yargısının gereğini yapacağından hiç şüphemiz yoktur. Lütfü Türkkan'ı bu hareketi ve hakaretinden dolayı kınıyoruz. Bir özürle geçiştirilemeyecek bu olay sonrası Türkkan'ı istifaya davet ediyoruz. Bir kere daha bilinmesini isteriz ki başta konunun muhatabı şehit ailemiz olmak üzere tüm şehit ailelerimizin her zaman yanındayız."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÜnlü şarkıcı uçak kazasında hayatını kaybettiÜnlü şarkıcı uçak kazasında hayatını kaybetti
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Neşet Ertaş, vefatının 9. yılında Kırşehir'de anılıyorNeşet Ertaş, vefatının 9. yılında Kırşehir'de anılıyor

Kırşehir Namaz Vakitleri 6 Kasım Cumartesi

İmsak
05:45
Sabah
07:09
Öğle
12:32
İkindi
15:19
Akşam
17:45
Yatsı
19:04

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Cumartesi

Arıkan Eczanesi
Merkez
Gündüz Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Kaman
Kayıs Eczanesi
Mucur
Tümünü Göster
Kırşehir ECZANELER
Kırşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Alanyaspor, Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Alanyaspor, Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Şanlıurfa'da üretilen renkli pamuk, maliyeti azaltıp katma değeri artıracak

Şanlıurfa'da üretilen renkli pamuk, maliyeti azaltıp katma değeri artıracak

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, Marshal Odah ile yollarını ayırdı

Boluspor, Marshal Odah ile yollarını ayırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.