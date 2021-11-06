Kırşehir ve Sivas'ta şehit aileleri İYİ Partili Türkkan'ı kınadı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir ve Sivas'ta şehit aileleri dernekleri, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şube Başkanı Bahattin Kaya, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerin aziz hatıralarına ve yakınlarına saygısızlık edenleri yüce milletin asla unutmayacağını söyledi.

Şehit aileleri ve gaziler olarak terör sevici, eli kanlı bebek katillerini destekleyen siyasi parti ile temasa geçip iş tutan kim olursa karşılarında duracaklarını vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"5 Kasım günü, PKK terör örgütü tarafından 1997 yılında şehit edilen İsa Gürmen'in kardeşinin Bingöl'de verdiği tepki neticesinde, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit kardeşine karşı yaptığı küfrü tüm şehit aileleri ve gazilerimize yapılmış gibi addediyor, esef, şiddet ve nefretle kınıyoruz. Lütfü Türkkan'ın derhal milletvekilliğinden istifa etmesini istiyoruz."

- Sivas

Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci de dernek binasında yaptığı açıklamada, insanlık onuruna yakışmayacak şekilde küfür eden Türkkan'ın bu davranışını reddettiklerini belirtti.

Deveci, "Hiç kimse şunu unutmasın ki şehit aileleri tüm siyasi partilerin üzerinde olup, şehitlerimizin bizlere emanetidir. Siz bir siyasi partinin temsilcisisiniz. Eleştirilebilirsiniz, o acıyla insanlar size tepki gösterebilir ama bunların hiçbiri sizin şehit yakınına arkadan koşarak sarılıp sakinleştiriyormuş gibi gösterip küfretmenizi gerektirmez." diye konuştu.

Vatan ve bayrak uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerin emanetlerine kimsenin hakaret edemeyeceğini dile getiren Deveci, şunları ifade etti:

"Şehit ailemize küfreden, hakaret eden ve hatta darbeden kişi ve kişiler hakkında yüce Türk yargısının gereğini yapacağından hiç şüphemiz yoktur. Lütfü Türkkan'ı bu hareketi ve hakaretinden dolayı kınıyoruz. Bir özürle geçiştirilemeyecek bu olay sonrası Türkkan'ı istifaya davet ediyoruz. Bir kere daha bilinmesini isteriz ki başta konunun muhatabı şehit ailemiz olmak üzere tüm şehit ailelerimizin her zaman yanındayız."



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