Kırşehir'de 100 çocuk jandarma helikopterleriyle şehir turu attı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 35. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında, aralarında şehit ve gazi çocuklarının da bulunduğu 100 öğrenci, jandarma helikopterleriyle şehir turu attı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki farklı okullardan seçilen öğrenciler, idarecileri ve velileri eşliğinde Bağbaşı Mahallesi'ndeki çim sahada bir araya geldi.
Burada yapılan kontroller ve teknik bilgilendirmelerin ardından aralarında şehit ve gazi çocuklarının da olduğu 100 öğrenci, Jandarma Genel Komutanlığına ait 2 helikopterle şehir turu attı.
Helikopterler, kentin farklı bölgelerinin yanı sıra 35. Ahilik Haftası kutlamaları kapanış töreninin yapıldığı Cacabey Meydanı üzerinde de uçtu.
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