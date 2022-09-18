YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Kırşehir'de 100 çocuk jandarma helikopterleriyle şehir turu attı

Kırşehir'de 100 çocuk jandarma helikopterleriyle şehir turu attı

18.09.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de 100 çocuk jandarma helikopterleriyle şehir turu attı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 35. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında, aralarında şehit ve gazi çocuklarının da bulunduğu 100 öğrenci, jandarma helikopterleriyle şehir turu attı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki farklı okullardan seçilen öğrenciler, idarecileri ve velileri eşliğinde Bağbaşı Mahallesi'ndeki çim sahada bir araya geldi.

Burada yapılan kontroller ve teknik bilgilendirmelerin ardından aralarında şehit ve gazi çocuklarının da olduğu 100 öğrenci, Jandarma Genel Komutanlığına ait 2 helikopterle şehir turu attı.

Helikopterler, kentin farklı bölgelerinin yanı sıra 35. Ahilik Haftası kutlamaları kapanış töreninin yapıldığı Cacabey Meydanı üzerinde de uçtu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırşehir'de Ahilik Haftası etkinlikleri halk konseriyle sona erdiKırşehir'de Ahilik Haftası etkinlikleri halk konseriyle sona erdi
Bigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanı Ali Gürbüz olduBigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanı Ali Gürbüz oldu
Adana'da sokakta 1 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı güvenlik kamerasındaAdana'da sokakta 1 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir

Kırşehir Namaz Vakitleri 18 Eylül Pazar

İmsak
04:57
Sabah
06:20
Öğle
12:43
İkindi
16:11
Akşam
18:55
Yatsı
20:13
Kırşehir ECZANELER
Kırşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eskişehir semalarında nefes kestiler! İsviçreli çifte yoğun ilgi

Eskişehir semalarında nefes kestiler! İsviçreli çifte yoğun ilgi

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.