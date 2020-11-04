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Kırşehir'de 158 parça tarihi eser ele geçirildi

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 04.11.2020 17:04 | Son Güncelleme

Kırşehir'de 158 parça tarihi eser ele geçirildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de jandarma ekiplerinin operasyonunda 158 parça tarihi eser ele geçirildi.

Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akpınar ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İlçe sınırlarında M.M. ve Y.Ç'ye ait araçları durdurarak arama yapan ekipler, kaçak yollardan temin edildiği değerlendirilen 1 hançer, 3 insan figürlü kadeh, 127 sikke, 6 madeni heykel, 4 mühür, 17 obje olmak üzere toplam 158 parça tarihi eser buldu.

Tarihi eserlere el konuldu, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

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