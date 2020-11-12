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Kırşehir’de 17 alanda sigara içmek yasaklandı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 12.11.2020 16:46 | Son Güncelleme

Kırşehir Valiliği korona virüs tedbirleri kapsamında sigara kullanımının yasak olduğu alanları kamuoyuna duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu kararlarının salgından korunmak amacıyla düzenlendiği ve Kırşehir halkından da kurallara uyulması istendi.Kırşehir’de, sigara kullanımının yasak olduğu alanlar ise şöyle;"Mehmet Ali Yapıcı Bulvarı (Ankara Caddesi) başlangıcından (Askerlik Şubesi Kavşağı), Belediye Kavşağı ve devamındaki Terme Caddesinin sonuna kadar, Aşıkpaşa Bulvarı (Lise Caddesi) başlangıcından (Türbe Kavşağı), Belediye Kavşağı ve devamındaki Prof.

Kırşehir’de 17 alanda sigara içmek yasaklandı

Kırşehir Valiliği korona virüs tedbirleri kapsamında sigara kullanımının yasak olduğu alanları kamuoyuna duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu kararlarının salgından korunmak amacıyla düzenlendiği ve Kırşehir halkından da kurallara uyulması istendi.
Kırşehir’de, sigara kullanımının yasak olduğu alanlar ise şöyle;
"Mehmet Ali Yapıcı Bulvarı (Ankara Caddesi) başlangıcından (Askerlik Şubesi Kavşağı), Belediye Kavşağı ve devamındaki Terme Caddesinin sonuna kadar, Aşıkpaşa Bulvarı (Lise Caddesi) başlangıcından (Türbe Kavşağı), Belediye Kavşağı ve devamındaki Prof. Dr. Mehmet Ali Altın Bulvarının sonuna kadar, Atatürk Caddesinin Kapucu Camiden başlayıp Ziraat Bankası Yenice Şubesi Kavşağına kadar, Şehit Bekir Korkmaz Caddesi (Müftülük Caddesi), Eski Buğday Pazarı, Uzunçarşı, Cacabey Meydanı, Kentpark, Pazaryerleri, Otobüs Durakları."
Ayrıca, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkmalarına yönelik alınan karar da ise, "Salgınla mücadelede gelinen aşamada 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecekler bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanmıştır" denildi.

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