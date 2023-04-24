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Kırşehir’de 171 bin 527 seçmen sandığa gidecek

24.04.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir’de merkez ve ilçelerde 14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlerde 108 bin 968 seçmen sandığa gidecek.

İl Merkezinde kurulacak 347 sandıkta 108 bin 968 seçmenin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği için sandığa gitmesi bekleniyor. 14 Mayıs’ta merkez ve ilçelerle birlikte Kırşehir’de 171 bin 527 seçmen sanık başına gidecek.

Sandık sayılarının ilçelere göre dağılımları ise şöyle;
"Mucur ilçesinde 84 sandıkta 14 bin 500 seçmen, Kaman ilçesinde 110 sandıkta 26 bin 540 seçmen, Akpınar ilçesinde 35 sandıkta 5 bin 928 seçmen, Boztepe ilçesinde 24 sandıkta 4 bin 273 seçmen, Çiçekdağı ilçesinde 71 sandıkta 10 bin 930 seçmen, Akçakent ilçesinde sise 20 sandık 3 bin 88 seçmen."

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