Kırşehir'de 20 günlük bebeğinin ölümüne neden olduğu iddia edilen anne tutuklandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Mucur ilçesinde, bebeğinin ölümüne neden olduğu ileri sürülen anne tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 10 gün önce annesi Z.A. tarafından darbedildiği ileri sürülen 20 günlük bebek M.A, babası tarafından Mucur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavi altına bebek, doktorların müdahalesine rağmen ertesi gün hastanede yaşamını yitirdi.

Komşularının ihbarı üzerine, Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olay günü gözaltına alınan anne Z.A, 13 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

M.A'nın ailenin ikinci çocuğu olduğu öğrenildi.



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