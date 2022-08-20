YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Kırşehir'de 20 günlük bebeğinin ölümüne neden olduğu iddia edilen anne tutuklandı

Kırşehir'de 20 günlük bebeğinin ölümüne neden olduğu iddia edilen anne tutuklandı

20.08.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de 20 günlük bebeğinin ölümüne neden olduğu iddia edilen anne tutuklandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Mucur ilçesinde, bebeğinin ölümüne neden olduğu ileri sürülen anne tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 10 gün önce annesi Z.A. tarafından darbedildiği ileri sürülen 20 günlük bebek M.A, babası tarafından Mucur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavi altına bebek, doktorların müdahalesine rağmen ertesi gün hastanede yaşamını yitirdi.

Komşularının ihbarı üzerine, Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olay günü gözaltına alınan anne Z.A, 13 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

M.A'nın ailenin ikinci çocuğu olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaban hayvanları, yalak ve oluğu ağaçtan yapılan çeşmeden su içecekYaban hayvanları, yalak ve oluğu ağaçtan yapılan çeşmeden su içecek
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da vatandaş ve esnafla buluştuİYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da vatandaş ve esnafla buluştu
Dünya Fotoğrafçılık Günü’nde binlerce çeşit fotoğraf makinesi Hepsiburada’daDünya Fotoğrafçılık Günü’nde binlerce çeşit fotoğraf makinesi Hepsiburada’da
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir Mucur bebek anne ölüm

Kırşehir Namaz Vakitleri 20 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:23
Sabah
05:54
Öğle
12:52
İkindi
16:37
Akşam
19:40
Yatsı
21:05
Kırşehir ECZANELER
Kırşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ofiste yakınlaşma gizli kameraya takıldı! Ortalık karıştı

Ofiste yakınlaşma gizli kameraya takıldı! Ortalık karıştı

Her yıl artarak devam ediyor! Bu ölümlerin yarısı önlenebilir

Her yıl artarak devam ediyor! Bu ölümlerin yarısı önlenebilir

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Söylediklerine dikkat et! Durduk yerde düşmanlarınızı kızdırmayın

Söylediklerine dikkat et! Durduk yerde düşmanlarınızı kızdırmayın

Kraliçe'nin güzel torunu bakın nerede çalışıyor!

Kraliçe'nin güzel torunu bakın nerede çalışıyor!

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.