Kırşehir'de 36. Ahilik Haftası kutlamaları başladı.

Ahi Evran Veli'nin türbesinin ziyaret edildiği kutlamalarda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ve protokol üyeleri dua etti.

Ahi Evran Veli Külliyesi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Bakan Yardımcısı Gürcan, Ahiliğin bugünkü temsilcileri olan esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarını karşılamak için destek olduklarını söyledi.

Esnaf ve sanatkarlara sağlanan işletme kredisi üst limitinin 500 bin liraya, yatırım kredisi üst limitinin ise 1 milyon 500 bin liraya yükseltildiğini belirten Gürcan, şunları kaydetti:

"Sıfır faizli krediler arasında yer alan genç girişimci kredisi üst limiti 300 bin liraya, krediden faydalanabileceklerin yaş sınırı ise 35'e yükseltilmiştir. Yakın dönemde esnaf ve sanatkarlara 100 milyar liralık bir kredi paketi tahsis edilmiş, akabinde bu kaynak 50 milyar lira ile ikmal edilmiş olup bu kaynak esnaf ve sanatkarlarımızın kullanımına sunulmuştur. Geriye dönük 1 yıl içerisinde kullanılabilecek kredi sayısı 2'den 3'e yükseltilmiş, mevcut açık kredi hesabı sayısı da yine 2 yerine 3 olarak belirlenmiştir. 31 Ağustos itibarıyla 2023 yılı içerisinde 131,7 milyar lira tutarında kredi kullandırılmıştır."

DEPREMZEDE ESNAF VE SANATKARA DESTEK

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından esnaf ve sanatkarların kredi geri ödemelerinin 6 ay ertelendiğini, ardından ikinci 6 ay ertelemenin gerçekleştiğini aktaran Gürcan, ağustos sonu itibarıyla bölgedeki 20 bin 498 esnaf ve sanatkara 5 milyar lirayı aşan tutarda faiz indirimli kredi kullandırıldığını dile getirdi.

Vali Buhara da ekonomik ve kültürel yaşantının en önemli değerlerinden Ahiliğin, dürüstlüğü, dostluğu, vefayı, hoşgörüyü, cömertliği, tevazuyu, yardımlaşma ve dayanışmayı tanımladığını anlattı.

Ahi Evran Veli'nin "Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir, akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir." sözünü hatırlatan Buhara, bu düstura uygun olarak Kırşehir'in ev sahipliğinde Ahilik Haftası'nın kutlanacağını ifade etti.

Buhara, "Hepimizi heyecanlandıran, Ahilik ve değerlerinin tanıtımı ile ilimizin kültürel değerlerinin sergilenmesi adına çok şey ifade eden, Kırşehir Ahilik Müzesi'nin de açılışını inşallah önümüzdeki cumartesi hep birlikte gerçekleştireceğiz. Ahilik alanında açılan ilk ve bu alanda referans müze konumunda olacaktır." dedi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk de açılış programında konuşma yaptı.

AHİ PİLAVI İKRAM EDİLDİ

Konuşmaların ardından Gürcan, Buhara ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ile protokol üyeleri, Ahi Evran Müzesi'nde incelemelerde bulundu, sergi açılışı yaptı.

Ahi Evran Külliyesi'nde protokol üyelerince vatandaşlara Ahi pilavı, helvası ve şerbeti ikram edildi.

36. Ahilik Haftası kutlamaları, 24 Eylül'e kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

