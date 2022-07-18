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Kırşehir'de ablasını silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

18.07.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de ablasını silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

Kırşehir'de ablasını silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Mucur ilçesinde ablasını tabanca ile vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

İlçe merkezindeki evlerinde kız kardeşi F.Ö'yü (38) öldürdükten sonra polisi arayarak teslim olan G.Ö'nün (34) Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu tamamlandı.

Mucur Adliyesine sevk edilen G.Ö, gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna "evet" şeklinde cevap verdi.

G.Ö, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kırşehir'in Mucur ilçesindeki evlerinde dün ablasını tabanca ile vurarak öldüren G.Ö, daha sonra polisi arayarak teslim olmuştu.

Kırşehir'de ablasını silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

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