Kırşehir'de Ahi Kitap Fuarı açıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 35. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Ahi Kitap Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Cacabey Meydanı'nda kurulan çadırlarda farklı illerden 33 yayınevi stant açtı. Fuar, kutlamalar süresince 18 Eylül'e kadar açık kalacak.

Fuarın açılışını gerçekleştiren Kırşehir Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk ve il protokolü, stantları gezerek kitaplar hakkında bilgi aldı.

Çetinkaya, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere farklı illerden 33 firmanın fuarda stant açtığını belirterek, "Stant açan firmalara, ziyaret eden vatandaşlara ve öğrencilere katılımları için teşekkür ediyorum. Tüm Kırşehirlileri fuara davet ediyorum." dedi.

Öztürk de Ahi Kitap Fuarı'nın 2012 yılından itibaren Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında açıldığını dile getirdi.

Fuara katılan yayınevi temsilcisi Barış Çelimli de ziyaretçi yoğunluğu olduğunu, özellikle çocukların ilgisine sevindiklerini söyledi.

