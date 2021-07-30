Kırşehir'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de bariyerlere çarparak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kırşehir'den Hacıbektaş istikametine giden Yaşar Salih Bağçivan'ın (54) kullandığı 34 CTZ 701 plakalı motosiklet, Kurugöl köyü yakınlarında yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Bağçivan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.



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