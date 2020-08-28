YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Kırşehir’de, başhekim yardımcısı koronavirüs’e yakalandı

Kırşehir’de, başhekim yardımcısı koronavirüs’e yakalandı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 28.08.2020 10:43 | Son Güncelleme

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı koronavirüs’e yakalandı.Evinde tedavi edilen Başhekim Yardımcısı Uzman Dr.

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı koronavirüs’e yakalandı.
Evinde tedavi edilen Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Erol Erşekerci’nin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.
Yeni normale dönüş sürecinin ardından salgının artış gösterdiği Kırşehir’de, Vali İbrahim Akın öncülüğünde İl Sağlık Müdürü Ali Bulut’un da yaptığı saha çalışmalarıyla salgından korunma yöntemleri halka anlatılıyor. Belediye ekiplerinin belirlenen periyotlarda dezenfekte yaptığı şehirde vaka sayılarında da artış gözleniyor.
Şehir genelinde yapılan denetimlerde halka sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımının neden gerekli olduğu anlatılmakta. Salgının artış gösterdiği şehirde İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararınca yapılan düğünlerin saatlerin de kısıtlama, 65 yaş üstü vatandaşların kalabalık ortamlara girişlerinde saat düzenlemesi ve kamu kurumlarında yapılan ikramlara yasak getirilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tedavi etmek istemişti... Pikachu'ya çevirdi! Tedavi etmek istemişti... Pikachu'ya çevirdi!
PARTNER Aycan Yanaç'ın pembe bikinili pozuna ilk yorum Sercan Yıldırım'dan geldi! Aycan Yanaç'ın pembe bikinili pozuna ilk yorum Sercan Yıldırım'dan geldi!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Avcılar’ın parkları yenileniyor
Avcılar’ın parkları yenileniyor
Balıkesir'de babasının kamyonetinin altında kalan kız çocuğu öldü
Balıkesir'de babasının kamyonetinin altında kalan kız çocuğu öldü
Dünyada altın fiyatları artarken Türkiye’de düştü
Dünyada altın fiyatları artarken Türkiye’de düştü
Köy takımı Muratlıspor süper amatörde
Köy takımı Muratlıspor süper amatörde
Konya’da otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Konya’da otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Kırklareli'nde bir apartman karantinaya alındı
Kırklareli'nde bir apartman karantinaya alındı

Kırşehir Namaz Vakitleri 28 Ağustos Cuma

İmsak
04:33
Sabah
06:02
Öğle
12:50
İkindi
16:31
Akşam
19:28
Yatsı
20:50

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler28 Ağustos Cuma

Uğur Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bayanlar Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışasında Kayseri birinci oldu
Bayanlar Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışasında Kayseri birinci oldu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.