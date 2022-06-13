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Kırşehir'de bozkır kartalının yaşam alanında farkındalık eğitimi verildi

13.06.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de bozkır kartalının yaşam alanında farkındalık eğitimi verildi

Kırşehir'de bozkır kartalının yaşam alanında farkındalık eğitimi verildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Mucur ilçesinde köy okulunda öğrencilere ve çiftçilere, nesli tehlike altında olan bozkır kartalı ile ilgili farkındalık eğitimi verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eğitim programı Mucur'a bağlı Kızıldağyeniyapan köy okulunda gerçekleştirildi.

Nesli tehlike altındaki bozkır kartalının yaşam alanında bulunan yerleşim yerlerinde farkındalık oluşturulması amaçlanan eğitimde bilgi veren biyolog Cansu Özcan, bozkır kartalının özellikleri, bulundukları alanlardaki biyoçeşitlilik, korunması ve bu kuşlara yönelik tehditleri anlattı.

Bozkır kartalının dünyadaki sayısının azaldığını vurgulayan Özcan, "Bu kuşlar genelde çöl, yarı çöl ve bozkır alanlarda yaşıyor. Biz bunları araştırıp bularak bulundukları yerlerde koruma altına alıyoruz. Teleskopla üremelerini ve büyümelerini takip ediyoruz. Yaşadıkları bölgelerdeki köylerde bu kuşa zarar verilmemesi için farkındalık oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Eğitimin ardından bozkır kartalı simgeli magnet, kalemlik, bez çanta ve tanıtım kitabı dağıtıldı.

Özcan, daha sonra öğrencilere alanda teleskopla bozkır kartalı gözlemi yaptırdı.

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