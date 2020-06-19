YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Kırşehir'de cuma namazı yağmur altında kılındı

Kırşehir'de cuma namazı yağmur altında kılındı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 19.06.2020 14:15 | Son Güncelleme

Kırşehir'de cuma namazı yağmur altında kılındı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ahi Evran ve Cacabey meydanlarında cuma namazı yağmur altında eda edildi.

Açık havada namaz kılmak için gelen vatandaşlar, sosyal mesafeye uyarak yanlarında getirdikleri seccadeleri serip meydanda saf tuttu. Gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden yağmur, namaz sırasında yeniden başladı.

Vatandaşlar, Kırşehir Belediyesinin yerleştirdiği tentelerin ve yanlarında getirdikleri şemsiyelerin altında namazlarını eda etmeye çalıştı.

Su birikintileri nedeniyle bazı vatandaşlar, yerlerini değiştirmek zorunda kaldı.

Namaz öncesinde vatandaşların saf alırken, sosyal mesafeye uydukları, maskelerini taktıkları görüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Marketten alıp kuluçkaya yatırdı ve... İlginç deney! Marketten alıp kuluçkaya yatırdı ve... İlginç deney!
PARTNER 'Salgını ancak böyle yeneriz' dedi ve sıraladı... 'Salgını ancak böyle yeneriz' dedi ve sıraladı...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

’Uçurumdaki mescit’ ziyaretçilerini hayran bırakıyor

’Uçurumdaki mescit’ ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Resmi makamlar giremedik dedi, vatandaş girip görüntülemeyi başardı

Resmi makamlar giremedik dedi, vatandaş girip görüntülemeyi başardı

Bolu'da "Toplum Tarama Çalışması" ile 707 kişiye Kovid-19 testi yapıldı

Bolu'da "Toplum Tarama Çalışması" ile 707 kişiye Kovid-19 testi yapıldı

Yazın karpuz, üzüm ve incir tüketimine dikkat

Yazın karpuz, üzüm ve incir tüketimine dikkat

Prof. Dr. Ceylan: “Atbaşı mezar taşları defineciler tarafından yok ediliyor”

Prof. Dr. Ceylan: “Atbaşı mezar taşları defineciler tarafından yok ediliyor”

Kırşehir Namaz Vakitleri 19 Haziran Cuma

İmsak
03:17
Sabah
05:10
Öğle
12:50
İkindi
16:46
Akşam
20:19
Yatsı
22:04

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cuma

Lokmanhekim Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

CHP Kırşehir Milletvekili İlhan, "Salgını bulaştırma riski olan kişi ve meslek guruplarına karşı önlem alınmalı"

CHP Kırşehir Milletvekili İlhan, "Salgını bulaştırma riski olan kişi ve meslek guruplarına karşı önlem alınmalı"

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kırşehir’de, hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı

Kırşehir’de, hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı

Kırşehir Valiliği’nden meteorolojik uyarı

Kırşehir Valiliği’nden meteorolojik uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.