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Kırşehir'de doktor ve sağlık çalışanlarına şiddete sendikalardan tepki

30.03.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de doktor ve sağlık çalışanlarına şiddete sendikalardan tepki

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de bazı sendikalar, doktor ve sağlık çalışanlarının darbedilmesini kınadı.

Kentteki bazı sağlık sendikalarının başkanları ve üyeleri, sağlıkçılara şiddete tepki göstermek amacıyla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya geldi.

Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan, burada yaptığı açıklamada, sendikalar olarak birlik içinde bu olaya tepki verdiklerini söyledi.

Şiddeti kınadıklarını vurgulayan Yücesan, "Dünkü saldırıda doktorumuz, sağlık çalışanlarımız ve güvenlik görevlilerimiz yaralanmışlardır. Biz her zaman onların yanındayız. Mecliste görüşülen sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili çalışmaların bir an önce tamamlanmasını istiyoruz." dedi.

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekimsen) Kırşehir İl Temsilcisi Dr. Öğretim Üyesi Erol Erşekerci de sağlık çalışanlarının kurumlarda hastaların tedavisi için özenle çalıştıklarını ifade ederek, "Bizlere canlarınızı emanet ederken yine bizlerin de birer insan olduğumuzu unutmamalısınız. Dün hastanemizde daha elim bir olay olabilirdi." diye konuştu.

Türk Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yusuf Aydın da dün hastanede sağlık çalışanlarının maruz kaldığı korkunç saldırıyı kınadıklarını bildirdi.

Öz Sağlık-İş Sendikası Kırşehir Şube Başkanı Nurcan Özer de sağlık çalışanlarının iş yerlerinde şiddet korkusu yaşamak istemediklerini dile getirdi.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, dün sabah saatlerinde yoğun bakım ünitesinde vefat eden bir hastanın yakınlarının saldırısı sonucu doktor ve sağlık çalışanları hafif yaralanmış, 2 kişi gözaltına alınmıştı.

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