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Kırşehir'de dolu ve sağanak etkili oldu

15.05.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de dolu ve sağanak etkili oldu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde etkili olan dolu yağışı, kaldırım ve sokaklarda beyaz örtü oluşturdu. Dolu yağışı kısa sürede yerini sağanağa bıraktı.

Kent merkezinde bazı bölgelerde rögarlar taştı. Terme ve Ankara caddelerinde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Yenice Mahallesi'nde yağmur suyu biriken bazı cadde ve sokaklarda ulaşım durma noktasına geldi. Sürücüler, alternatif yolları kullandı.

İtfaiye ekipleri, bazı binaların bodrum katlarına dolan suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

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