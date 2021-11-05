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Kırşehir'de dünürler arasındaki silahlı kavgada yaralanan kadın öldü

05.11.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de dünürler arasındaki silahlı kavgada yaralanan kadın öldü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de dünürler arasındaki silahlı kavgada yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti.

Çukurçayır Mahallesi'nde 29 Ekim'deki silahlı kavgada dünürü R.A'nın tüfekle yaraladığı S.Ç. (62), tedavi gördüğü Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayda yaralanan kadının kızı E.Ç'nin (41) Kayseri'deki hastanede tedavisi sürüyor.

Öte yandan polis ekipleri, dünürlerin Çukurçayır Mahallesi'ndeki birbirine yakın evlerinin önünde tedbir almaya devam ediyor.

Merkez Çukurçayır Mahallesi'nde 29 Ekim'deki silahlı kavgada dünürü A.Ç'yi (64) av tüfeğiyle öldüren, eşi S.Ç. ve kızı E.Ç'yi (41) yaralayan R.A, polis ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı.

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