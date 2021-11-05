Kırşehir'de dünürler arasındaki silahlı kavgada yaralanan kadın öldü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de dünürler arasındaki silahlı kavgada yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti.

Çukurçayır Mahallesi'nde 29 Ekim'deki silahlı kavgada dünürü R.A'nın tüfekle yaraladığı S.Ç. (62), tedavi gördüğü Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayda yaralanan kadının kızı E.Ç'nin (41) Kayseri'deki hastanede tedavisi sürüyor.

Öte yandan polis ekipleri, dünürlerin Çukurçayır Mahallesi'ndeki birbirine yakın evlerinin önünde tedbir almaya devam ediyor.

Merkez Çukurçayır Mahallesi'nde 29 Ekim'deki silahlı kavgada dünürü A.Ç'yi (64) av tüfeğiyle öldüren, eşi S.Ç. ve kızı E.Ç'yi (41) yaralayan R.A, polis ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz