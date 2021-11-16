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Kırşehir'de eski araçları çekiciyle çalarak Aksaray'da satan 4 kişi yakalandı

16.11.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de eski araçları çekiciyle çalarak Aksaray'da satan 4 kişi yakalandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de çalışmayan eski araçları çekiciyle çalarak Aksaray'da sattıkları ileri sürülen 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, park halindeki bir kamyonetin çalınması olayına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Müştekinin ifadesi ve güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan ekipler, kamyonetin çekiciye yüklenerek Aksaray'a götürüldüğünü tespit etti.

Olayın faillerinden K.Ç'yi Aksaray'da aracı parçalarken yakalayan ekipler, diğer şüpheliler M.M. (20) ve A.G'yi (23) de Kırşehir'de farklı adreslerde gözaltına aldı. Şüphelilerden B.S'nin aranmasına devam ediliyor.

Öte yandan, Kırşehir'de geçen yıl ocakta çekiciyle çalınan otomobilin şüphelisi M.A. da Aksaray'da kovalamaca sonucu yakalanarak Kırşehir'e getirildi.

K.Ç, M.M, A.G. ve M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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