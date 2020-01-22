Kırşehir'de eski eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de tartıştığı 5 çocuk annesi eski eşini pompalı tüfekle vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde eski eşi Alev Ergin'i (44) pompalı tüfekle öldürdükten sonra kaçan ve merkeze bağlı bir mezrada yakalanan N.Ç'nin (49), İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Güvenlik tedbirleri eşliğinde adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

N.Ç'nin ifadesinde, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eski eşi ile konuşmak için Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine gittiğini, çocukları başka bir yere gönderdikten sonra aralarında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığını, bu sırada Ergin'e ruhsatsız pompalı tüfekle ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Bahçelievler Mahallesi'nde dün N.Ç, bir süre önce boşandığı Alev Ergin'i aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evdeki pompalı tüfekle öldürmüştü.

Kaçan zanlı, İl Emniyet Müdürlüğünün oluşturduğu 11 kişilik özel ekibin çalışması sonucu merkeze bağlı bir mezrada yakalanmıştı.

