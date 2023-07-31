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Kırşehir’de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

31.07.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir’de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza; gece saat 04.00 civarında Kırşehir - Kırıkkale karayolunda meydana geldi. Kayseri’den Ankara’ya giden G.P.’nin (35) kullandığı 10 AIN 999 plakalı kamyonet ile Kırıkkale’den Kayseri’ye giden U.Ç.’nin (20) sürücüsü olduğu 01 ACV 215 plakalı otomobil Kaman ilçe yol kavşağında çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde; Umur Ç. ile Mustafa M.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Gülser P., Güven P. (14) ve Nejla P. (55) ise ambulanslarla Kırşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili kolluk kuvvetlerinin incelemeleri sürüyor.

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