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Kırşehir'de gölete giren genç boğuldu

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 14.07.2020 18:19 | Son Güncelleme

Kırşehir'de gölete giren genç boğuldu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Mucur ilçesinde gölete giren genç boğuldu.

Musa Torun (24), ailesiyle gittiği Aksaklı Karacalı Göleti'ne serinlemek için girdi.

Bir süre sonra eşinin çırpınmaya başladığını gören Güllü Torun, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamayınca Aksaray'dan su altı arama kurtarma ekibi çağrıldı.

Dalgıçların yaptığı çalışma sonucu Musa Torun'un cesedi göletten çıkarıldı.

Torun'un cenazesi, Mucur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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