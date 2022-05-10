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Kırşehir'de hastane otoparkındaki yangında 2 araç hasar gördü

10.05.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de hastane otoparkındaki yangında 2 araç hasar gördü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Eğitim Araştırma ve Hastanesi önündeki otoparkta çıkan otomobil yangınında 2 araç hasar gördü.

Yakınını hastaneye getiren ve aracı acil servis önündeki otoparka bırakan Ali Ö'ye ait 40 LEE 816 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, Hüseyin Z'ye ait hafif ticari araca da sıçradı.

İki araçtaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri araçlarda inceleme yaptı.

Gazetecilere açıklama yapan Hüseyin Z, arkadaşını hastaneye getirip aracını park ettiğini belirterek, "Yanan araç benden sonra geldi, durdu. Şoförü benden önce indi, gitti. Arkasından ben de hastaneye gittim. Hatta arkasından 'camınız açık' diye seslendim, duymadı. Arkadaşımı muayene ettirmek için hastaneye gittikten sonra yangın çıkmış." dedi.

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