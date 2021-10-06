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Kırşehir'de Hayır Evi Sosyal Market Projesi başlatıldı

06.10.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de Hayır Evi Sosyal Market Projesi başlatıldı

Kırşehir'de Hayır Evi Sosyal Market Projesi başlatıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesi, ihtiyaç sahipleri için Hayır Evi Sosyal Market Projesi'ni hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında belediye sosyal tesisinin bulunduğu alanda sosyal market açıldı. İhtiyaç sahibi aileler, verilen sosyal kartlara yüklenen 300 lira ile sosyal marketten alışveriş yapabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Hayır Evi Sosyal Market Projesi'ni eski belediye fırını olarak bilinen taşınmaz üzerindeki sosyal tesis alanında uygulamaya başladıklarını belirtti.

Sosyal kart sahiplerinin marketten alışveriş yapabileceklerini vurgulayan Ekicioğlu, şöyle devam etti:

"Belediyemiz sosyal yardımları bu uygulama öncesinde de yapıyordu ancak ortamın daha uygun ve düzenli olması için bir program çerçevesinde düzenleme yapıldı. Belediye Meclisimizin de almış olduğu kararla artık kart sahibi hemşerilerimiz herhangi bir sıkıntı yaşamadan kendilerine verilen ve aylık ortalama 4 kişilik bir aile baz alınarak hazırlan 300 liralık yüklemeyle alışverişlerini yapabilecekler."

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