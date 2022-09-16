YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Kırşehir'de ilin Ahisi, kalfası ve çırağına "Ahi duası" ile ödülleri verildi

Kırşehir'de ilin Ahisi, kalfası ve çırağına "Ahi duası" ile ödülleri verildi

16.09.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de ilin Ahisi, kalfası ve çırağına "Ahi duası" ile ödülleri verildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 35. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında ilin Ahisi, kalfası ve çırağına ödülleri takdim edildi.

Tarihi Uzun Çarşı'da düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Mehmet Yaman Ahi duasını okudu.

Vali Hüdayar Mete Buhara, törende yaptığı konuşmada, 35'incisi kutlanan Ahilik Haftası'nın esnafa hayırlı olmasını diledi.

Buhara, "Çok güzel duygularla buradayız. Kırşehir'de esnafımız bizim için çok değerli. Bugün 81 ilimizden gelen genç Ahilerimiz de var aramızda. Burada gördükleri Ahilik değerleriyle memleketlerine selam götürmelerini istiyorum. Bu etkinlikte emeği geçenleri kutluyorum." dedi.

Buhara, konuşmasının ardından ilin Ahisi çardır ustası Mehmet Gürsel Büyüksaraçoğlu'na ödülünü takdim ederek şet kuşattı.

İlin kalfası seçilen oto tamircisi Batuhan Bektaş ve ilin çırağı Samet Çakır'a da ödülleri il protokolü tarafından verildi.

Vali Buhara, protokol üyeleri ve 81 ilden gelen genç Ahiler, törenin ardından Uzun Çarşı'da esnafı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırşehir'de Ahilik Haftası'nda yöresel lezzetler ve el emeği ürünler sergilendiKırşehir'de Ahilik Haftası'nda yöresel lezzetler ve el emeği ürünler sergilendi
Futbol: Ziraat Türkiye KupasıFutbol: Ziraat Türkiye Kupası
Karabük'te oturduğu kayanın yuvarlanması sonucu ölen muhtar defnedildiKarabük'te oturduğu kayanın yuvarlanması sonucu ölen muhtar defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir

Kırşehir Namaz Vakitleri 16 Eylül Cuma

İmsak
04:55
Sabah
06:18
Öğle
12:43
İkindi
16:14
Akşam
18:59
Yatsı
20:17
Kırşehir ECZANELER
Kırşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Futbol maçına vücut boyasıyla katıldılar! Aslında 'üstsüzlerdi'

Futbol maçına vücut boyasıyla katıldılar! Aslında 'üstsüzlerdi'

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.