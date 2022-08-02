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Kırşehir'de iş makinesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

02.08.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de iş makinesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, devrilen iş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Tepesidelik köyünde mandıra yapımı sırasında kullanılan vinç, işçi Emre Bahri Orman'ın (35) üzerine devrildi.

İş makinesinin altında kalan Orman, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Orman, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Kırşehir iş makinesi

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