Kırşehir'de kaçak avlanan 2 ton sazan ele geçirildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de kaçak avlandığı belirlenen 2 ton sazan ele geçirildi, 2 kişiye 5'er bin lira ceza verildi.

Kırşehir Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kırşehir'in Mucur ve Aksaray'ın Sarıyahşi ilçelerinde kaçak avlanan sazanların taşındığı kamyonet, Kırşehir merkeze bağlı Toklumen köyü yakınlarında durduruldu.

Kamyonette ele geçirilen 2 ton sazan, Kırşehir Belediyesi çöplüğünde imha edildi.

Araçtaki A.Y. ve M.Ö'ye 5'er bin lira para cezası uygulandı.

