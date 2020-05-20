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Kırşehir'de karantina süreleri dolan 209 kişi evlerine uğurlandı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 20.05.2020 10:09 | Son Güncelleme

Kırşehir'de karantina süreleri dolan 209 kişi evlerine uğurlandı

KIRŞEHİR (AA) - Maldivler'den getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kırşehir'deki yurtta karantinaya alınan 209 Türk vatandaşı, sürenin dolmasının ardından evlerine gönderildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Fatma Bacı Kız Öğrenci Yurdu'ndaki karantina süreleri dolan 209 kişinin çıkış işlemleri yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince kontrolden geçirilen vatandaşlar, otobüslere bindirilerek polis ekiplerinin gözetiminde memleketlerine uğurlandı. Bazıları ise aileleriyle özel araçlarla kentten ayrıldı.

Vatandaşlar, yurttan ayrılırken personele ilgilerinden dolayı teşekkür etti. AFAD görevlilerince otobüslere kumanya ve gıda paketleri de konuldu.

Karantina sürecini tamamlayanlardan Ertan Demirbilek, böyle güzel bir tesiste ağırlandıkları için yetkililere teşekkür ederek, "Her şey güzeldi. İki çocuk olunca onlar biraz sıkıldı. Allah'a şükür bir yaramazlık yok. Devletimizden Allah razı olsun. Her şey için teşekkür ederiz." dedi.

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