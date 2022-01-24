Kırşehir'de LPG araç bakım servisinde çıkan yangın paniğe yol açtı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de sanayi sitesi içindeki LPG bakım servisinde, yangın nedeniyle meydana gelen patlamalar paniğe neden oldu.

Merkez Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde bulunan LPG bakım servisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

MEDAŞ ekipleri de iş yerinin bulunduğu alandaki elektrikleri kesti.

Polis ekipleri, patlamalar nedeniyle paniğe yol açan yangınla ilgili güvenlik tedbiri aldı.

Ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.



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