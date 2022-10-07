Kırşehir'de manyetik cihazla avlanan 2 kişiye para cezası

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, manyetik cihaz kurarak avlanmaya çalışan 2 kişiye 700'er lira idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, koruma kontrol görevi yürüten ekipler, Kervansaray Dağı'nda farklı hayvan sesleri çıkaran manyetik cihaz kurulduğunu belirledi.

Bir süre dinleme yapan ekipler, yerini tespit ettikleri cihazın yakınında 2 kişinin avlanmaya çalıştığını gördü.

Av belgeleri bulunan 2 kişiye, manyetik cihazla avlanmaya çalıştıkları için 700'er lira idari para cezası uyguladı.



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