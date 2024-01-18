Kırşehir’de polis 1 yılda 225 operasyon düzenledi

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; narkotik suçlara yönelik 112 operasyonda 50 şüpheli tutuklandı, 82 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İl genelinde yapılan operasyonlarda 130 kilo uyuşturucu madde ve 9 bin 344 sentetik hap ele geçirildi. 96 kaçakçılık olayında gözaltına alınan 140 şüpheliden 15’i tutuklandı, 25’i ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Organize suçlarda ise meydana gelen 17 olayda 34 şüpheli gözaltına alınırken; 10 kişi tutuklandı, 24 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

