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Kırşehir’de polis 1 yılda 225 operasyon düzenledi

İHA İHA
18.01.2024 15:41 | Son Güncelleme:
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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; 2023 yılında kaçakçılık, organize ve narkotik suçlarla ilgili 225 operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; narkotik suçlara yönelik 112 operasyonda 50 şüpheli tutuklandı, 82 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İl genelinde yapılan operasyonlarda 130 kilo uyuşturucu madde ve 9 bin 344 sentetik hap ele geçirildi. 96 kaçakçılık olayında gözaltına alınan 140 şüpheliden 15’i tutuklandı, 25’i ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Organize suçlarda ise meydana gelen 17 olayda 34 şüpheli gözaltına alınırken; 10 kişi tutuklandı, 24 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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