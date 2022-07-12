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Kırşehir'de sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü

12.07.2022 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kırşehir'in Akçaağıl köyünde 15 gün önce tarlada sahte alkollü içki aldıktan sonra rahatsızlandığı iddia edilen S.T (39), yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisi yoğun bakımda devam eden S.T, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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