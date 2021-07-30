Kırşehir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Salih Çelik (33) idaresindeki 40 DN 203 plakalı otomobil, Yeşildere köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz