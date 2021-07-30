YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Kırşehir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Kırşehir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

30.07.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Salih Çelik (33) idaresindeki 40 DN 203 plakalı otomobil, Yeşildere köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Patronu tarafından taciz edilen kadın: Bana inanmayacaklar, beni vurunPatronu tarafından taciz edilen kadın: Bana inanmayacaklar, beni vurun
'Dünyanın en büyük ağzına' sahip olduğu için viral olan kadın Guinness'e girdi'Dünyanın en büyük ağzına' sahip olduğu için viral olan kadın Guinness'e girdi
Tarih ve kültür şehri Kırşehir ziyaretçilerini bekliyorTarih ve kültür şehri Kırşehir ziyaretçilerini bekliyor
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kırşehir

Kırşehir Namaz Vakitleri 30 Temmuz Cuma

İmsak
03:55
Sabah
05:35
Öğle
12:55
İkindi
16:47
Akşam
20:05
Yatsı
21:38

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Cuma

Doğan Eczanesi
Merkez
Memıs Eczanesi
Kaman
Tümünü Göster
Kırşehir ECZANELER
Kırşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çinli milyarder çiftçi 18 yıl hapse mahkum edildi

Çinli milyarder çiftçi 18 yıl hapse mahkum edildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

FETÖ'nün karı-koca iki mahrem imamı Keçiören'de saklandıkları evde yakalandı

FETÖ'nün karı-koca iki mahrem imamı Keçiören'de saklandıkları evde yakalandı

YKS'de AYT sözel birincisi olan Adanalı öğrenci Hasan Mert, başarıya nasıl ulaştığını anlattı:

YKS'de AYT sözel birincisi olan Adanalı öğrenci Hasan Mert, başarıya nasıl ulaştığını anlattı:

Karavanla Türkiye turuna çıkan çift, bebek haberini aldıkları İzmir'de kontak kapattı

Karavanla Türkiye turuna çıkan çift, bebek haberini aldıkları İzmir'de kontak kapattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.