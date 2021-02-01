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Kırşehir'de suç örgütü operasyonunda 5 tutuklama

01.02.2021 17:09 | Son Güncelleme:
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Kırşehir'de suç örgütü operasyonunda 5 tutuklama

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de hırsızlık amacıyla suç örgütü oluşturdukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, farklı zamanlarda kentte işlenen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu, "nitelikli hırsızlık" amacıyla örgüt oluşturdukları belirlenen 6 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Örgüt lideri olduğu ileri sürülen C.Y. ile 5 zanlı farklı adreslerde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.Y. ve 4 örgüt üyesi tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin Kırşehir, Ankara, Kırıkkale ve Çorum'da 7 farklı hırsızlık olayına karıştıkları belirtildi.

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