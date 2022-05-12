Kırşehir'de topraksız tarım tekniğiyle 10 ton çilek üretildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de topraksız tarım uygulaması yapılan 3 serada bir yılda 10 ton çilek üretildi.
Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Duran Seçen, çilek üretilen seralardan birini ziyaret ederek işletmeci Cemil Pehlivan'dan bilgi aldı.
Seçen, 3 serada farklı çilek çeşitlerinin denendiğini belirterek, uygulamanın alternatif tarım ürünlerine güzel örnek olduğunu vurguladı.
Bu seralarda topraksız tarım tekniğinin uygulandığını vurgulayan Seçen, şunları kaydetti:
"Seralarda yıllık 10 ton üretim yapılmaktadır. Bölgede yapılan geleneksel tarıma alternatif olan bu tür seralar ilimizde de farklı ürünler yetiştirilebildiğini göstermektedir. Son zamanlarda girişimcilerimiz tarafından değişik ürünlerin üretimi ilimiz genelinde artmaktadır. Biz de üreticilerimizi bu alanlarda da desteklemeye devam edeceğiz."
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