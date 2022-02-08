YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Kırşehir'de uluslararası müzik konferansı düzenlenecek

Kırşehir'de uluslararası müzik konferansı düzenlenecek

08.02.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de uluslararası müzik konferansı düzenlenecek

KIRŞEHİR (AA) - UNESCO tarafından müzik dalında Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınan Kırşehir'de, 17-18 Mayıs'ta uluslararası müzik konferansı düzenleneceği bildirildi.

Kırşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi iş birliğinde yapılacak "UNESCO Müzik Şehri Kırşehir Uluslararası Müzik Konferansı"nın 17-18 Mayıs'ta gerçekleştirileceği belirtildi.

Belediyenin ev sahipliğindeki konferansın yüz yüze düzenleneceği vurgulanan açıklamada, Japonya, İngiltere, Azerbaycan, Kırgızistan gibi ülkelerden katılımcıların da etkinliklere çevrim içi katılacağı aktarıldı.

Konferansta bilimsel konuşmacıların yanı sıra UNESCO müzik şehirlerinden fikir ve tecrübelerin de paylaşılacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konferansta müzikle beraber farklı alanlardan akademisyenler, eğitimciler ve öğrenciler için önemli paylaşımların gerçekleştirileceğini umuyoruz. Dünyadaki UNESCO müzik şehirlerinden isteyen herkesin verilen link adresindeki konulardan biri veya birkaçı hakkındaki maksimum 20 dakikalık konuşmalarını dört gözle bekliyoruz."

Açıklamada, tüm UNESCO müzik şehirlerinde yaşayanların Zoom programı üzerinden çevrim içi olarak konferansa katılabileceği, kentlerindeki müzik kültürünü anlatma imkanı sunulacağı aktarıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Kırşehir'de gençlerle bir araya geldi: (1)KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Kırşehir'de gençlerle bir araya geldi: (1)
Tekirdağ'da 3 bin 800 kişiye yerli aşı TURKOVAC uygulandıTekirdağ'da 3 bin 800 kişiye yerli aşı TURKOVAC uygulandı
İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyorİstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor

Kırşehir Namaz Vakitleri 8 Şubat Salı

İmsak
06:13
Sabah
07:37
Öğle
13:03
İkindi
15:52
Akşam
18:18
Yatsı
19:37
Kırşehir ECZANELER
Kırşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu düğün çok başka! Gelinin ölen babası da katıldı

Bu düğün çok başka! Gelinin ölen babası da katıldı

Boşanmasını erkek revüyle kutladı! Seksi dans...

Boşanmasını erkek revüyle kutladı! Seksi dans...

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

“En İyi Kalça” yarışmasına hazırlanıyor! Formunu korumak için...

“En İyi Kalça” yarışmasına hazırlanıyor! Formunu korumak için...

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.