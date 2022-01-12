Kırşehir'de yabancı öğrenciler rölyef kursuyla stres atıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde eğitim gören Iraklı, Lübnanlı ve Özbek öğrenciler, okullarından kalan zamanda rölyef kursuna katılarak sanat öğreniyor.

Türkiye'nin farklı illerinden gelerek KAEÜ'de eğitim gören akranlarıyla Cacabey Gençlik Merkezinde açılan kursa katılan yabancı öğrenciler, yaptıkları sanat eserleriyle takdir topluyor.

Kursta öğreticilik yapan Ahmet Çiçek, gazetecilere, aktif 40 üniversite öğrencisinden 5'inin yabancı uyruklu olduğunu söyledi.

Bu öğrencilerin Türk kültürünü de öğrendiğini vurgulayan Çiçek, "Kursumuz sayesinde daha da sosyalleşme imkanları oluyor. Yeni arkadaşlar ediniyorlar. Rölyef sanatını öğrenirken de kendilerine yeni hobi ediniyorlar. Okul stresini de bu kursla atıyorlar." dedi.

Çiçek, kağıt rölyef kursunda üç boyutlu resimler, esmayıhüsna, Galata Kulesi, Atatürk portresi gibi farklı eserler yaptıklarını ifade etti.

Iraklı Münteha Elbasri de 5 yıldır Türkiye'de bulunduğunu, üniversitede yapılan duyuruyla rölyef kursundan haberdar olduğunu, burada diğer öğrencilerle kaynaşma fırsatı elde ettiğini söyledi.

Kursta güzel vakit geçirerek stres attıklarını anlatan Elbasri, "Rölyef kursunda yeni arkadaşlarla da tanıştık. Hocamız sayesinde burada yeni bir meslek öğrendik." dedi.

KAEÜ'de 3. yılı olduğunu belirten Özbek Sevda Abed ise bir arkadaşı vasıtasıyla kursa katıldığını dile getirerek, "İlk başlarda hiç başaramayacağımı düşünüyordum. Denemek istedim. Çok hoşuma gitti. Burada stres atarak güzel vakit geçiyoruz." diye konuştu.

