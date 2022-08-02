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Kırşehir'de yaralı ak leylek tedaviye alındı

02.08.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de yaralı ak leylek tedaviye alındı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, yaralı bulunan ak leylek tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Çuğun köyünde gölet yakınında yaralı halde ak leylek bulan vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü görevlilerine bilgi verdi.

Kurum ekibi tarafından teslim alınan ak leylek, tedavi edilmek üzere Şube Müdürlüğündeki ilk müdahalenin ardından Kırşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Ak leyleğin buradaki tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlamasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

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