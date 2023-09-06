Kırşehir'de yılın Ahisi, kalfası ve çırağı belirlendi

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, gazetecilere, Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde mesleki hayatında başarı gösteren esnaf ve sanatkarların ödüllendirildiğini söyledi.

İl Kutlama Komitesi'ndeki üyelerle yılın Ahisi, kalfası ve çırağını belirlerken adaletli seçim yapıldığını vurgulayan Öztürk, Kırşehir'deki tüm esnafın alanlarında başarıyla çalıştıklarını ve hizmet verdiklerini ifade etti.

76 yaşındaki fotoğrafçı Arif Çoban'ın yılın Ahisi seçildiğini aktaran Öztürk, "Renkli bir simadır kendisi, hatta Türkiye'deki yılın Ahilerinin belirlendiği listede de ilk 6'ya girdi. Bakanlık temsilcileri ve diğer komisyon üyelerinin oylamasında Türkiye'deki yılın Ahisi başka bir ilimizden oldu. Yılın kalfası mobilya ve iç mekan çalışanı Faruk Tutar, yılın çırağı ise oto elektrikçi Yunus Kaplan seçildi. Ahilik Haftası resmi kutlama töreninde Ahi, kalfa ve çırağa ödülleri verilecek, kendilerine şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Öztürk, seçilenlerin Ahilik Haftası'nda şed kuşanacağını belirterek, kutlamalara esnaf ve vatandaşları davet etti.

