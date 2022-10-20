Kırşehir'deki Japon Bahçesi'ni 9 ayda yaklaşık 86 bin kişi gezdi

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Kalehöyük Arkeoloji Müzesi yerleşkesinde Japonya tarafından 29 yıl önce yaptırılan Japon Bahçesi'ni, 9 ayda yaklaşık 86 bin kişi ziyaret etti.

Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından 1993 yılında, Prens Takahito Mikasa'nın Kalehöyük kazılarını başlatması anısına ve bölge halkına rekreasyon alanı oluşturulması amacıyla ilçeye bağlı Çağırkan köyünde yaptırılan bahçe, yılın her mevsiminde ziyaretçi ağırlıyor.

Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Chicago Kütüphanesi tarafından 2010 yılında "En Çevreci Tasarım" ödülü verilen Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'ni çevreleyen Japon Bahçesi'ni bu yılın ilk 9 ayında yerli ve yabancı yaklaşık 86 bin kişi gezdi.

Sembolik Sumeru Dağı'nın minyatürünün bulunduğu bahçede yapay şelale, Japonya'dan getirilen renkli sazan balıklarının yer aldığı yapay 2 gölet, Japon feneri, Budha tapınak mimarisinin örneği, yapay tepecikler dikkati çekiyor.

Japonya'ya özgü kiraz, salkım söğüt, elma, eriği ve ayva ağaçları da bahçeye renk katıyor.

Bahçe ile aynı yerleşkede olan ve Anadolu'nun 5 bin yıllık tarihiyle ilgili eserlerin yer aldığı Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'ne ise 11 bin kişi ziyarette bulundu.

Kaman Kalehöyük kazı çalışmalarında Japon arkeologların da görev alması dolayısıyla Türkiye'ye gelen Japan turistler de bahçeyi ziyaret ediyor.

Japonya'nın, sınırları dışında bulunan en büyük botanik bahçelerinden biri olma özelliğini taşıyan bahçede oluşturulan çağlayanın etrafında ve sonbaharın renklerine bürünen ağaçlık alanlarda hatıra fotoğrafı çektiren ziyaretçiler, yapay göletteki balıklarla ilgilenerek stres atıyor.

Bahçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, aynı yerleşkedeki Anadolu'nun 5 bin yıllık tarihiyle ilgili eserlerin yer aldığı Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'ni de gezme imkanı buluyor.

- "Görmeyenlere buraya gelmelerini tavsiye ediyoruz"

Japon Bahçesi'ni ziyaret eden Demet Baran, AA muhabirine, doğa harikası bahçeyi ailesiyle gezdiklerini belirtti.

Baran, "Biz ilk defa geliyoruz. Çok beğendik. Gayet güzel, temiz ve ferah bir ortam var. Görmeyenlere buraya gelmelerini tavsiye ediyoruz. Bu ortamı gelip yaşamalarını isteriz. Bozkırın ortasında böyle güzel bir ortam oluşturanlara teşekkür ediyoruz, emeklerine sağlık." dedi.

Konyalı olduğunu ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde eğitim gördüğünü belirten Duygu Doğan da arkadaşlarından duyduğu Japon Bahçesi'ni ziyaret ettiğini söyledi.

Doğan, "Bozkırın ortasında böyle bir güzelliği, özellikle sonbaharda arkadaşlarımın görmelerini çok isterim. Gayet güzel bir yer, çok memnunuz. Gezilecek yerlerden biri." diye konuştu.

