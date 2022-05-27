Kırşehir'deki taşınmazların nihai pazarlık görüşmesi yapıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Kırşehir'deki 2 taşınmazın özelleştirme ihalesinin, nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

ÖİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Kırşehir'in Merkez ilçesi Kındam Mahallesi'ndeki 6 bin 33 metrekare yüzölçümlü taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklif 3 milyon 650 bin lirayla Selahattin Polat tarafından verildi.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, aynı il, ilçe ve mahallede bulunan 5 bin 487 metrekare yüzölçümlü taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklif 3 milyon 120 bin lirayla Süleyman Demir tarafından sunuldu.

