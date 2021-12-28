Kırşehir'in yöresel lezzeti "Cemele biberi" coğrafi işaret tescil belgesi aldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in yöresel lezzeti dolmalık "Cemele biberi", coğrafi işaret belgesiyle tescil edildi.

Kırşehir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Battal Çelik ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Kan, Dr. öğretim üyeleri Serdar Genç ve Hakan Başak'ın öncülüğünde, ince kabuğu, acısı ve kendine has tadı ile talep gören Cemele biberine coğrafi işaret belgesi alınması için çalışma başlatıldı.

Cemele Biberi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi adına yapılan başvurunun ardından Türk Patent ve Marka Kurumu, Kırşehir'in yöresel lezzetine coğrafi işaret belgesi verdi.

Kooperatifin yönetim kurulu başkanı İbrahim Oruç, AA muhabirine, Çayağzı köyünün toprak ve iklim özellikleri sayesinde biberin kendine has lezzeti ve acısıyla ön plana çıktığını söyledi.

Başka bir yere ekilen tohumdan aynı verimin alınamadığını belirten Oruç, "Taze ve kuru hali ile tüketilen biberimiz, Kırşehir ve başka illerden hatta ülkelerden yoğun talep görüyor. Bizler de Türk Patent ve Marka Kurumuna Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almak için başvurduk. Müracaatımız sonucunda Cemele biberimiz coğrafi işaretle tescillendi. Coğrafi işaret alan ürünler, bilindiği gibi Avrupa'da yüzde 30 daha fazla fiyatlara satılıyor. Bu çalışma ile biberimize olan ilgi ve üreticilerimizin geliri daha da artacak. Cemele biberimizin bilinirliği ve marka değeri de yükselecek." dedi.

Oruç, Cemele biberi için her yıl temmuz ayında festival düzenleyerek tanıtım yaptıklarını aktardı.

Kendisi de Çayağzı köyünden olan Dr. Öğretim Üyesi Serdar Genç de Cemele biberinin Kırşehir'in önemli tarımsal ve kültürel değerlerinden olduğunu dile getirdi.

Köyün eski isminin "Cemele" olduğunu, biberin ismini buradan aldığını aktaran Genç, şunları kaydetti:

"Cemele biberi yüksek antioksidan özelliğine sahip. Yöre içerisinde geçmişten gelen alışkanlıklar ve gözlemler sonucu Cemele biberinin acı olmasının gaz ve kabızlık gibi sindirim sistemini düzenlediği, kan dolaşımını hızlandırdığı, romatizmal hastalıklara ve eklem ağrılarına iyi geldiği konusunda bir inanış mevcuttur. Cemele biberi hem yaş hem de kuru olarak tüketilebilmektedir."



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